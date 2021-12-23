У Карпатах попереджають про небезпеку сходження лавин
Четвер, 23 грудня 2021, 10:24
Метеорологи попереджають про значну небезпеку сходження снігових лавин.
Джерело: Укргідрометцентр
Деталі: У горах Івано-Франківської 24 грудня очікують значний (третій) рівень сніголавинної небезпеки.
У високогір’ї Закарпаття значний рівень снігових лавин збережеться 24 і 25 грудня.
Синоптики пояснили, що снігові лавини можливі через прогнозовані снігопади та хуртовини в ці дні.
Що було раніше: Упродовж 21 і 22 грудня на високогір’ї Карпат намело понад пів метра снігу. В окремих місцях шар снігу сягає понад метр.
Українська правда