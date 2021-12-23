У Карпатах попереджають про небезпеку сходження лавин 

Метеорологи попереджають про значну небезпеку сходження снігових лавин.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: У горах Івано-Франківської 24 грудня очікують значний (третій) рівень сніголавинної небезпеки.

У високогір’ї Закарпаття значний рівень снігових лавин збережеться 24 і 25 грудня.

Синоптики пояснили, що снігові лавини можливі через прогнозовані снігопади та хуртовини в ці дні.

Мапа, на які позначені місця значного рівня сніголавинної небезпеки 24 грудня Фото: Укргідрометцентр

Що було раніше: Упродовж 21 і 22 грудня на високогір’ї Карпат намело понад пів метра снігу. В окремих місцях шар снігу сягає понад метр.