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У Карпатах попереджають про небезпеку сходження лавин 

Четвер, 23 грудня 2021, 10:24
У Карпатах попереджають про небезпеку сходження лавин 
Фото Pixabay

Метеорологи попереджають про значну небезпеку сходження снігових лавин.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: У горах Івано-Франківської 24 грудня очікують значний (третій) рівень сніголавинної небезпеки.

У високогір’ї Закарпаття значний рівень снігових лавин збережеться 24 і 25 грудня.

Синоптики пояснили, що снігові лавини можливі через прогнозовані снігопади та хуртовини в ці дні.

Мапа, на які позначені місця значного рівня сніголавинної небезпеки 24 грудня
Мапа, на які позначені місця значного рівня сніголавинної небезпеки 24 грудня
Фото: Укргідрометцентр

Що було раніше: Упродовж 21 і 22 грудня на високогір’ї Карпат намело понад пів метра снігу. В окремих місцях шар снігу сягає понад метр.

Українська правда

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Теми: погодаКарпатиДСНС
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