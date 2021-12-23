В Карпатах предупреждают об опасности схождения лавин
Четверг, 23 декабря 2021, 10:24
Метеорологи предупреждают о значительной опасности схождения снежных лавин.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: В Ивано-Франковской горе 24 декабря ожидают значительный (третий) уровень снеголавинной опасности.
В высокогорье Закарпатья значительный уровень снежных лавин сохранится 24 и 25 декабря.
Синоптики объяснили, что снежные лавины возможны из-за прогнозируемых снегопадов и вьюги в эти дни.
Что было раньше: В течение 21 и 22 декабря на высокогорье Карпат намело более полуметра снега. В отдельных местах слой снега достигает более метра.
Украинская правда