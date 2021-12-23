В Карпатах предупреждают об опасности схождения лавин

Метеорологи предупреждают о значительной опасности схождения снежных лавин.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В Ивано-Франковской горе 24 декабря ожидают значительный (третий) уровень снеголавинной опасности.

В высокогорье Закарпатья значительный уровень снежных лавин сохранится 24 и 25 декабря.

Синоптики объяснили, что снежные лавины возможны из-за прогнозируемых снегопадов и вьюги в эти дни.

Карта, на которой отмечены места значительной опасности схождения снеговых лавин Фото: Укргидрометцентр

Что было раньше: В течение 21 и 22 декабря на высокогорье Карпат намело более полуметра снега. В отдельных местах слой снега достигает более метра.