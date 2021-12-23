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Зима завітала в Київ на 3 тижні пізніше норми

Четвер, 23 грудня 2021, 11:30

До столиці України завітала метеорологічна зима.

Джерело: обсерваторія імені Бориса Срезневського

Дослівно: "Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського проаналізували, що стійкий перехід середньодобової температури повітря у Києві відбувся 20 грудня. Стійке зниження середньодобової температури нижче 0°С свідчить про початок метеорологічної зими у столиці. Вона прийшла на 3 тижні пізніше кліматичної норми".

Деталі: Вказано, що 20 грудня середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -0,2 °С і за прогнозами Українського гідрометцентру від’ємні значення температури повітря будуть триматись і далі.

Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році та 31 жовтня у 1988 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році.

Українська правда
Теми: погода


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