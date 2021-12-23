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Зима пришла в Киев на 3 недели позже нормы

Четверг, 23 декабря 2021, 11:30

В столицу Украины пришла метеорологическая зима.

Источник: обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно: "Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского проанализировали, что устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве произошел 20 декабря. Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0°С свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице. Она пришла на 3 недели позже климатической нормы".

Детали: Указано, что 20 декабря среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составляла -0,2 °С и, по прогнозам Украинского гидрометцентра, отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и дальше.

Наиболее рано Киев зима посетила 20 октября в 1920 году и 31 октября в 1988 году, а позднее всего – 29 декабря в 2015 году.

Украинская правда
Темы: погода
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