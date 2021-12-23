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У Києві за добу понад 1200 нових хворих на Covid і 12 смертей

Четвер, 23 грудня 2021, 10:31
У Києві за добу понад 1200 нових хворих на Covid і 12 смертей
Фото КМДА

За добу 22 грудня у столиці зареєстрували 1 211 нових випадків коронавірусу, 12 людей померли та 1 614 подолали вірус.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 211 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 12 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (161), Дарницькому (155) та в Оболонському (150) районах.

82 хворих на коронавірус госпіталізували. Також поклали у лікарні 59 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 325 257 підтверджених випадків коронавірусу, 8 069 хворих померли, 305 034 мешканці міста подолали вірус.

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: коронавірусКиїв
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