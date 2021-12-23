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В Киеве за сутки более 1200 новых больных Covid и 12 смертей

Четверг, 23 декабря 2021, 11:31
Фото КГГА

За сутки 22 декабря в столице зарегистрировали 1 211 новых случаев коронавируса, 12 человек умерли и 1614 преодолели вирус.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 211 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 12 летальных случаев от вируса".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (161), Дарницком (155) и Оболонском (150) районах.

82 больных коронавирусом госпитализировали. Также положили в больницы 59 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 325 257 подтвержденных случаев коронавируса, 8 069 больных умерли, 305 034 жителя города преодолели вирус.

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Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
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