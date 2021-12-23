Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве за сутки более 1200 новых больных Covid и 12 смертей

Четверг, 23 декабря 2021, 10:31
В Киеве за сутки более 1200 новых больных Covid и 12 смертей
Фото КГГА

За сутки 22 декабря в столице зарегистрировали 1 211 новых случаев коронавируса, 12 человек умерли и 1614 преодолели вирус.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 211 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 12 летальных случаев от вируса".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (161), Дарницком (155) и Оболонском (150) районах.

82 больных коронавирусом госпитализировали. Также положили в больницы 59 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 325 257 подтвержденных случаев коронавируса, 8 069 больных умерли, 305 034 жителя города преодолели вирус.

Читайте также: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
Все новости...
Реклама: