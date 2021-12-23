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Африканець давав хабар прикордонникам, щоб пустили "вчити українську"

Четвер, 23 грудня 2021, 11:48
Іноземець у прикордонному пункті в Одеському аеропорту. Фото: пресслужба ДПСУ

Громадянин Ніґерії пропонував прикордонникам в одеському аеропорту хабар у розмірі $300, щоби отримати пропуск в’їзду в Україну.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Деталі: Іноземець прибув 22 грудня до Одеси літаком із Стамбула. 

Громадянин Ніґерії наполягав, що приїхав "поглиблено вивчати українську мову" в одному з вишів Одеси. Утім, не міг довести мету свого візиту, тому отримав відмову.

Отримавши відмову, "студент" спробував запропонувати прикордонникам $300 за пропуск.

Іноземця повернули зворотнім рейсом.

У пресслужбі ДПС додали, що цей іноземець уже вдруге намагається потрапити до України за грудень.

Паспорт іноземця та пропонований хабар
Паспорт іноземця та пропонований хабар
Фото: пресслужба ДПСУ

Українська правда
Теми: Прикордонна службакурйозхабар


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