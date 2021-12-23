Африканець давав хабар прикордонникам, щоб пустили "вчити українську"
Четвер, 23 грудня 2021, 10:48
Громадянин Ніґерії пропонував прикордонникам в одеському аеропорту хабар у розмірі $300, щоби отримати пропуск в’їзду в Україну.
Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби
Деталі: Іноземець прибув 22 грудня до Одеси літаком із Стамбула.
Громадянин Ніґерії наполягав, що приїхав "поглиблено вивчати українську мову" в одному з вишів Одеси. Утім, не міг довести мету свого візиту, тому отримав відмову.
Отримавши відмову, "студент" спробував запропонувати прикордонникам $300 за пропуск.
Іноземця повернули зворотнім рейсом.
У пресслужбі ДПС додали, що цей іноземець уже вдруге намагається потрапити до України за грудень.
Українська правда