Африканець давав хабар прикордонникам, щоб пустили "вчити українську"

Іноземець у прикордонному пункті в Одеському аеропорту. Фото: пресслужба ДПСУ

Громадянин Ніґерії пропонував прикордонникам в одеському аеропорту хабар у розмірі $300, щоби отримати пропуск в’їзду в Україну.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Деталі: Іноземець прибув 22 грудня до Одеси літаком із Стамбула.

Громадянин Ніґерії наполягав, що приїхав "поглиблено вивчати українську мову" в одному з вишів Одеси. Утім, не міг довести мету свого візиту, тому отримав відмову.

Отримавши відмову, "студент" спробував запропонувати прикордонникам $300 за пропуск.

Іноземця повернули зворотнім рейсом.

У пресслужбі ДПС додали, що цей іноземець уже вдруге намагається потрапити до України за грудень.