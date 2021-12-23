Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Африканец давал взятку пограничникам, чтоб пустили "изучать украинский"

Четверг, 23 декабря 2021, 11:48
Иностранец в пограничном пункте Одесского аэропорта. Фото: пресс-служба ГПСУ

Гражданин Нигерии предлагал пограничникам в одесском аэропорту взятку в размере $300, чтобы получить пропуск въезда в Украину.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Детали: Иностранец прибыл 22 декабря в Одессу самолетом из Стамбула.

Гражданин Нигерии настаивал, что приехал "углубленно изучать украинский язык" в одном из вузов Одессы. Впрочем, не мог доказать цель своего визита документально, потому получил отказ.

Получив отказ, "студент" попытался предложить пограничникам 300 долларов за пропуск.

Иностранца вернули обратным рейсом.

В пресс-службе ГПС добавили, что этот иностранец уже второй раз пытается попасть в Украину за декабрь.

Пасспорт иностранца и предлагаемая им взятка
Пасспорт иностранца и предлагаемая им взятка
Фото: пресс-служба ГПС

Украинская правда
Темы: Пограничная службакурьезвзятка
powered by lun.ua
Главное сегодня

Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post

Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов

Все обвинения в адрес России "безосновательны" – "Газпром" о дефиците газа в Западной Европе

В США сенаторы предложили Байдену действенные способы сдерживания Путина

Угроза войны: у Путина говорят, что РФ "первой не нападает"

Путин хочет уничтожить Украину – Данилов

Все новости...
Пограничная служба
Российские санкционные товары пытались незаконно ввезти в Украину из Беларуси
Пограничники будут стрелять по дронам-нарушителям без предупреждения
Российскую актрису не впустили в Украину на съемки – незаконно ездила в Крым
Последние новости
09:55
Столтенберг готов созвать Совет НАТО-Россия впервые за 2,5 года
09:35
Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post
08:49
карта"Будем мерзнуть" – синоптик предупредила о похолодании
08:20
Ковид: в Украине 2,8 тысячи новых заражений, 138 человек скончались
08:00
Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов
07:38
Талибы распустили Независимую избирательную комиссию Афганистана
07:12
Оккупанты открыли огонь из ПТРК в направлении Травневого
06:32
Украина вернулась на 3-ю позицию в мире по суточной смертности от Covid
05:45
Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ из "соображений безопасности"
04:48
Австрия ограничила количество привитых лиц на празднованиях до 25
Все новости...