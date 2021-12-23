Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Африканец давал взятку пограничникам, чтоб пустили "изучать украинский"

Четверг, 23 декабря 2021, 10:48
Африканец давал взятку пограничникам, чтоб пустили изучать украинский
Иностранец в пограничном пункте Одесского аэропорта. Фото: пресс-служба ГПСУ

Гражданин Нигерии предлагал пограничникам в одесском аэропорту взятку в размере $300, чтобы получить пропуск въезда в Украину.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Детали: Иностранец прибыл 22 декабря в Одессу самолетом из Стамбула.

Гражданин Нигерии настаивал, что приехал "углубленно изучать украинский язык" в одном из вузов Одессы. Впрочем, не мог доказать цель своего визита документально, потому получил отказ.

Получив отказ, "студент" попытался предложить пограничникам 300 долларов за пропуск.

Иностранца вернули обратным рейсом.

В пресс-службе ГПС добавили, что этот иностранец уже второй раз пытается попасть в Украину за декабрь.

Пасспорт иностранца и предлагаемая им взятка
Пасспорт иностранца и предлагаемая им взятка
Фото: пресс-служба ГПС

Украинская правда
Темы: Пограничная службакурьезвзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
Пограничная служба
Вагнеровцы, которые сейчас в Беларуси, не представляют угрозы для Украины - ГПСУ
"Вагнер" в Беларуси: украинские пограничники отслеживают движения российских наемников
Звездные войны отдыхают: пограничники показали, как в грозу встречали "Шахеды"
Последние новости
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
Все новости...
Реклама: