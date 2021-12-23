Африканец давал взятку пограничникам, чтоб пустили "изучать украинский"

Гражданин Нигерии предлагал пограничникам в одесском аэропорту взятку в размере $300, чтобы получить пропуск въезда в Украину.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Детали: Иностранец прибыл 22 декабря в Одессу самолетом из Стамбула.

Гражданин Нигерии настаивал, что приехал "углубленно изучать украинский язык" в одном из вузов Одессы. Впрочем, не мог доказать цель своего визита документально, потому получил отказ.

Получив отказ, "студент" попытался предложить пограничникам 300 долларов за пропуск.

Иностранца вернули обратным рейсом.

В пресс-службе ГПС добавили, что этот иностранец уже второй раз пытается попасть в Украину за декабрь.