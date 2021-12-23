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Одеса і Запоріжжя витратили на святкування Нового року більше, ніж Київ

Четвер, 23 грудня 2021, 11:37
Одеса і Запоріжжя витратили на святкування Нового року більше, ніж Київ
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Найдорожчим святкування Нового року буде для мешканців Одеси та Запоріжжя – влада цих міст виділила на гуляння понад 10 мільйонів гривень.

Джерело: Громадський рух "Чесно"

Деталі: У розрахунку на одного жителя міста святкування Нового року в Одесі та Запоріжжі становитиме 12-14 гривень. 

 

Міська влада Києва на новорічні проєкти виділила з бюджету 5,25 млн грн. У столиці гуляння вийшли дешевшими для містян завдяки спонсорській допомозі у понад 25 млн.

Найдешевшим виявилося святкування у Тернополі, Львові, Полтаві та Івано-Франківську. В розрахунку на одного мешканця – це менш ніж 1,5 гривні.

Основні статті новорічних витрат: подарунки дітям, монтаж ялинок, організація святкових заходів, декорації та облаштування фотозон. 

 

"Чесно" зазначає, що у порівнянні з минулим роком, витрати на новорічні святкування в обласних центрах суттєво зросли (у Запоріжжі зросли в 17 разів, у Вінниці — 14 разів, у Херсоні — у понад 30 разів).

Теми: святкуваннягрошіОдесаЗапоріжжя
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