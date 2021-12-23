Одесса и Запорожье потратили на празднование Нового года больше, чем Киев

Самым дорогим празднование Нового года будет для жителей Одессы и Запорожья – власти этих городов выделили на гуляния более 10 миллионов гривен.

Источник: Общественное движение "Честно"

Детали: В расчете на одного жителя города празднование Нового года в Одессе и Запорожье составит 12-14 гривен.

Городские власти Киева на новогодние проекты выделили из бюджета 5,25 млн грн. В столице гуляния обойдутся дешевле для горожан благодаря спонсорской помощи в более чем 25 млн.

Самым дешевым оказалось празднование в Тернополе, Львове, Полтаве и Ивано-Франковске. В расчете на одного жителя – это менее 1,5 гривны.

Основные статьи новогодних трат: подарки детям, монтаж елок, организация праздничных мероприятий, декорации и обустройство фотозон.

"Честно" отмечает, что по сравнению с прошлым годом, расходы на новогодние празднования в областных центрах существенно выросли (в Запорожье выросли в 17 раз, в Виннице – 14 раз, в Херсоне – более 30 раз).