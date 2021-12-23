Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Одесса и Запорожье потратили на празднование Нового года больше, чем Киев

Четверг, 23 декабря 2021, 11:37
Одесса и Запорожье потратили на празднование Нового года больше, чем Киев
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Самым дорогим празднование Нового года будет для жителей Одессы и Запорожья – власти этих городов выделили на гуляния более 10 миллионов гривен.

Источник: Общественное движение "Честно"

Детали: В расчете на одного жителя города празднование Нового года в Одессе и Запорожье составит 12-14 гривен. 

 

Городские власти Киева на новогодние проекты выделили из бюджета 5,25 млн грн. В столице гуляния обойдутся дешевле для горожан благодаря спонсорской помощи в более чем 25 млн.

Самым дешевым оказалось празднование в Тернополе, Львове, Полтаве и Ивано-Франковске. В расчете на одного жителя – это менее 1,5 гривны.

Основные статьи новогодних трат: подарки детям, монтаж елок, организация праздничных мероприятий, декорации и обустройство фотозон. 

 

"Честно" отмечает, что по сравнению с прошлым годом, расходы на новогодние празднования в областных центрах существенно выросли (в Запорожье выросли в 17 раз, в Виннице – 14 раз, в Херсоне – более 30 раз).

"Украинская правда" в Threads

Темы: празднованияденьгиОдессаЗапорожье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
празднования
Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников
Зеленский установил 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом
В Латвии - внеочередной выходной из-за призового места на чемпионате мира по хоккею
Последние новости
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
Все новости...
Реклама: