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Одесса и Запорожье потратили на празднование Нового года больше, чем Киев

Четверг, 23 декабря 2021, 12:37
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Самым дорогим празднование Нового года будет для жителей Одессы и Запорожья – власти этих городов выделили на гуляния более 10 миллионов гривен.

Источник: Общественное движение "Честно"

Детали: В расчете на одного жителя города празднование Нового года в Одессе и Запорожье составит 12-14 гривен. 

 

Городские власти Киева на новогодние проекты выделили из бюджета 5,25 млн грн. В столице гуляния обойдутся дешевле для горожан благодаря спонсорской помощи в более чем 25 млн.

Самым дешевым оказалось празднование в Тернополе, Львове, Полтаве и Ивано-Франковске. В расчете на одного жителя – это менее 1,5 гривны.

Основные статьи новогодних трат: подарки детям, монтаж елок, организация праздничных мероприятий, декорации и обустройство фотозон. 

 

"Честно" отмечает, что по сравнению с прошлым годом, расходы на новогодние празднования в областных центрах существенно выросли (в Запорожье выросли в 17 раз, в Виннице – 14 раз, в Херсоне – более 30 раз).

Темы: празднованияденьгиОдессаЗапорожье
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