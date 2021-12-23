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В Україну йде потепління та сніг з дощем

Четвер, 23 грудня 2021, 12:12
В Україну йде потепління та сніг з дощем
Фото pixabay.com

Найближчими днями із Західної Європи в Україну прийде потепління, мокрий сніг та сильний вітер.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 24 грудня вночі у західних областях, а вдень по всій Україні сніг та мокрий сніг. У Карпатах місцями значний сніг. На заході та крайньому півдні країни вдень сніг з дощем.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура повітря у східній частині вночі 15-20° морозу, вдень 1-6° морозу.

На решті території вночі 10-15° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. У західних та Одеській областях вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла.

Вітер південний, 7-12 м/с, вдень в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві в ніч на п'ятницю без опадів -11-13°, вдень мокрий сніг, 0-2°. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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