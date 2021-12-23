Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину идет потепление и снег с дождем

Четверг, 23 декабря 2021, 12:12
В Украину идет потепление и снег с дождем
Фото pixabay.com

В ближайшие дни з Западной Европы в Украину придет потепление, мокрый снег и сильный ветер.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 24 декабря ночью в западных областях, а днем по всей Украине снег и мокрый снег. В Карпатах местами значительный снег. На западе и крайнем юге страны днем снег с дождём.

На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха в восточной части ночью 15-20° мороза, днём 1-6° мороза.

На остальной территории ночью 10-15° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла. В западных и Одесской областях ночью 4-9° мороза, днём 0-5° тепла.

Ветер южный, 7-12 м/с, днём в Украине местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в ночь на пятницу без осадков, -11-13°, днем мокрый снег, 0-2°.  На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.  

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
Все новости...
Реклама: