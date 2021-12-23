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В Украину идет потепление и снег с дождем

Четверг, 23 декабря 2021, 13:12
Фото pixabay.com

В ближайшие дни з Западной Европы в Украину придет потепление, мокрый снег и сильный ветер.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 24 декабря ночью в западных областях, а днем по всей Украине снег и мокрый снег. В Карпатах местами значительный снег. На западе и крайнем юге страны днем снег с дождём.

На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха в восточной части ночью 15-20° мороза, днём 1-6° мороза.

На остальной территории ночью 10-15° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла. В западных и Одесской областях ночью 4-9° мороза, днём 0-5° тепла.

Ветер южный, 7-12 м/с, днём в Украине местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в ночь на пятницу без осадков, -11-13°, днем мокрый снег, 0-2°.  На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.  

Темы: погода
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