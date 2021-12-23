У НАТО не готові до рішень про Україну на саміті, є голоси за діалог з РФ – посол

Серед держав-членів Північноатлантичного альянсу немає єдності щодо політики стосовно України та Росії.

Про це заявила в інтерв’ю "Європейській правді" посол України при НАТО Наталія Галібаренко.

За її словами, Київ у діалозі наполягає, що за 13 років після Бухарестського саміту, на якому в НАТО схвалили рішення про майбутнє членство України, настав час для наступних кроків.

"Однак єдності в питанні надання Україні якогось чіткого плану або дати, або року вступу немає. Звичайно, нам би хотілося мати чітку перспективу і перестати говорити про те, що тривають роки після відповідного рішення в Бухаресті і не відбувається жодного руху", - пояснила вона.

Посол визнає, що думки в Альянсі розділилися: "У нас багато прихильників всередині НАТО, які підтримують надання і ПДЧ, і прискорення вступу, але так само є і країни-скептики".

Через це посол вважає реалістичним, що у рішенні наступного саміту НАТО, що відбудеться наприкінці червня 2022 року у Мадриді, Україна фігуруватиме лише як складова стратегічної концепції НАТО. "Зараз переглядається концепція НАТО, бачення на 10 років, що визначить основні пріоритети Альянсу, як він далі буде рухатися". Вона також наголосила, що Україна пояснює у Альянсі потребу змінити ставлення до Росії на відповідне обставинам.

"10 років тому (у попередніх стратегічних документах) Росію називала як друга. Зараз інші загрози і Альянс має на них реагувати. І давайте не приховувати – є різне бачення (в НАТО щодо ролі Росії). Є люди, які виступають категорично проти будь-якого діалогу з РФ, і є табір країн, які навпаки вважають, що лише через діалог можна домовитися з Росією і запобігти ескалації. Навіть звучить теза про те, щоб врятувати таким чином Україну", - переказала посол зміст дискусій у Брюсселі.

Втім, вона абсолютно виключила діалог з РФ про ті проєкти договорів щодо розподілу впливу в Європі, які запропонував Кремль.

Раніше повідомлялося, що у НАТО змінили свою оцінку ризику нападу РФ на Україну та схиляються, що Росія шантажує Альянс.

Інші заяви посла дивіться на каналі ЄвроПравди "Вступ до НАТО та шантаж від Кремля: інтерв'ю про головне з послом при Альянсі"

Європейська правда