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В НАТО не готовы к решениям об Украине на саммите, есть голоса за диалог с РФ – посол

Четверг, 23 декабря 2021, 12:27
В НАТО не готовы к решениям об Украине на саммите, есть голоса за диалог с РФ – посол
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Среди государств-членов Североатлантического альянса нет единства в политике в отношении Украины и России.

Об этом заявила в интервью "Европейской правде" посол Украины при НАТО Наталия Галибаренко.

По ее словам, Киев в диалоге настаивает, что через 13 лет после Бухарестского саммита, на котором НАТО одобрил решение о будущем членстве Украины, пришло время для следующих шагов.

"Однако единства в вопросе предоставления Украине какого-то четкого плана либо даты, либо года вступления нет. Конечно, нам бы хотелось иметь четкую перспективу и перестать говорить о том, что продолжаются годы после соответствующего решения в Бухаресте и не происходит ни одного движения", - пояснила она.

Посол признает, что мнения в Альянсе разделились: "У нас много сторонников внутри НАТО, которые поддерживают предоставление и ПДЧ, и ускорение вступления, но так же есть и страны-скептики".

Поэтому посол считает реалистичным, что в решении следующего саммита НАТО, который состоится в конце июня 2022 года в Мадриде, Украина будет фигурировать лишь как составляющая стратегической концепции НАТО. "Сейчас пересматривается концепция НАТО, видение на 10 лет, что определит основные приоритеты Альянса, как он будет дальше двигаться". Она также подчеркнула, что Украина объясняет в Альянсе потребность изменить отношение к России на соответствующее обстоятельствам.

"10 лет назад (в предыдущих стратегических документах) Россию называла как друга. Сейчас другие угрозы и Альянс должен на них реагировать. И давайте не скрывать – есть разное видение (в НАТО по роли России). Есть люди, которые выступают категорически против любого диалога с РФ, и есть лагерь стран, которые наоборот считают, что только через диалог можно договориться с Россией и предотвратить эскалацию. Даже звучит тезис о том, чтобы спасти таким образом Украину", - рассказала посол содержание дискуссий в Брюсселе.

Впрочем, она совершенно исключила диалог с РФ о проектах договоров по распределению влияния в Европе, которые предложил Кремль.

Ранее сообщалось, что в НАТО изменили свою оценку риска нападения РФ на Украину и склоняются к тому, что Россия шантажирует Альянс.

Другие заявления посла смотрите на канале ЕвроПравды "Вступление в НАТО и шантаж от Кремля: интервью о главном с послом при Альянсе"

Европейская правда

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Темы: НАТОУкраинаРосcия
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