Українській армії передали відремонтований МіГ-29

Львівський авіаремонтний завод передав Повітряним силам ЗСУ відновлений літак МіГ-29.

Джерело: сайт ДК "Укроборонпром"

Дослівно: "ДП "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод"… відремонтувало МіГ-29. Після успішних випробувальних польотів техніку передано замовнику – Повітряним силам".

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Деталі: Під час капремонту відновили аеродинамічні характеристики машини, паливні баки та баки-кесони, гідравлічну, паливну та повітряну системи.

Зазначається, що такі роботи забезпечать міжремонтний ресурс у 700 годин нальоту впродовж 8 років експлуатації з можливістю продовження.

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Також підприємство надало 2-річну гарантію на оновлений літак і можливість постгарантійного обслуговування машини.

Повідомляється, що незабаром відремонтований бойовий літак знов стане на захист повітряного простору України.