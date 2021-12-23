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Українській армії передали відремонтований МіГ-29

Четвер, 23 грудня 2021, 13:38
Фото ukroboronprom.com.ua

Львівський авіаремонтний завод передав Повітряним силам ЗСУ відновлений літак МіГ-29.

Джерело: сайт ДК "Укроборонпром"

Дослівно: "ДП "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод"… відремонтувало МіГ-29. Після успішних випробувальних польотів техніку передано замовнику – Повітряним силам". 

 
ukroboronprom.com.ua

Деталі: Під час капремонту відновили аеродинамічні характеристики машини, паливні баки та баки-кесони, гідравлічну, паливну та повітряну системи.

Зазначається, що такі роботи забезпечать міжремонтний ресурс у 700 годин нальоту впродовж 8 років експлуатації з можливістю продовження. 

 
ukroboronprom.com.ua

Також підприємство надало 2-річну гарантію на оновлений літак і можливість постгарантійного обслуговування машини.

Повідомляється, що незабаром відремонтований бойовий літак знов стане на захист повітряного простору України.

Українська правда
Теми: Укроборонпромавіаармія


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