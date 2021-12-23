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Украинской армии передали отремонтированный МиГ-29

Четверг, 23 декабря 2021, 12:38
Украинской армии передали отремонтированный МиГ-29
Фото ukroboronprom.com.ua

Львовский авиаремонтный завод передал Воздушным силам ВСУ отремонтированный самолет МиГ-29.

Источник: сайт ГК "Укроборонпром"

Дословно: "ГП "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод"… отремонтировал МиГ-29. После успешных испытательных полетов техника передана заказчику – Воздушным силам". 

 
ukroboronprom.com.ua

Детали: Во время капремонта восстановили аэродинамические характеристики машины, топливные баки и баки-кессоны, гидравлическую, топливную и воздушную системы. 

Такие работы обеспечат межремонтный ресурс в 700 часов налета в течение 8 лет эксплуатации с возможностью продления. 

 
ukroboronprom.com.ua

Также предприятие предоставило 2-летнюю гарантию на обновленный самолет и возможность постгарантийного обслуживания машины.

Сообщается, что в скором времени отремонтированный боевой самолет снова станет в защиту воздушного пространства Украины.

Украинская правда

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Темы: Укроборонпромавиаармия
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