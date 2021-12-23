Украинской армии передали отремонтированный МиГ-29

Львовский авиаремонтный завод передал Воздушным силам ВСУ отремонтированный самолет МиГ-29.

Источник: сайт ГК "Укроборонпром"

Дословно: "ГП "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод"… отремонтировал МиГ-29. После успешных испытательных полетов техника передана заказчику – Воздушным силам".

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Детали: Во время капремонта восстановили аэродинамические характеристики машины, топливные баки и баки-кессоны, гидравлическую, топливную и воздушную системы.

Такие работы обеспечат межремонтный ресурс в 700 часов налета в течение 8 лет эксплуатации с возможностью продления.

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Также предприятие предоставило 2-летнюю гарантию на обновленный самолет и возможность постгарантийного обслуживания машины.

Сообщается, что в скором времени отремонтированный боевой самолет снова станет в защиту воздушного пространства Украины.