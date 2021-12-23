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Доплати медикам: найбільші суми отримали керівники медзакладів

Четвер, 23 грудня 2021, 13:33
Доплати медикам: найбільші суми отримали керівники медзакладів
фото: Ельдар Сарахман, УП

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан розповів, що аудит виявив велику різницю у виплатах медикам: найбільші доплати отримали керівники медзакладів, а санітарки взагалі не отримали.

Джерело: пресслужба Рахункової палати

Дослівно: "Національна служба здоров’я та Міністерство охорони здоров’я не забезпечили належного моніторингу за здійсненням доплат до зарплат медичним працівникам у рамках боротьби з Covid-19, що призвело до суттєвих диспропорцій.

У більшості випадків найбільші доплати отримували керівники та адміністративний персонал медзакладів".

Деталі: За словами Пацкана, у 2020 році доплати отримали понад 107 тис. лікарів, майже 218 тис. представників середнього медичного персоналу.

Крім того, аудитори помітили значну різницю у виплатах доплат медправцівникам.

Так, для 43% медиків доплати становили менше 9,8 тис. грн, тоді як для 1% – більше 179,5 тис. гривень.

Пацкан розповів, що у вересні–грудні 2020 року 9 із 10 найбільших виплат отримували керівники закладів або заступники.

Зокрема, директор Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб в середньому щомісяця доплачував собі до посадового окладу майже 90 тис. грн.

Пряма мова Пацкана: "Заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності Київського міського пологового будинку №5 отримував в середньому щомісяця майже 77 тис. грн доплат. Гендиректор Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру Івано-Франківської обласної ради – понад 66 тис. грн".

Деталі: Крім того, деякі категорії працівників не отримала або ж недоотримала належних виплат.

Також доплати нараховували несвоєчасно, а багато лікарів, які надавали меддопомогу хворим на Covid-19, отримували доплати менші за 300%.

Через відсутність медперсоналу подекуди до роботи в екстрених бригадах меддопомоги залучалися санітарки замість медсестер, оскільки санітарки не є членами бригади швидкої допомоги, додаткову доплату до 300% зарплати їм не виплатили.

Передісторія:

  • У червні 2020 року уряд установив доплати медпрацівникам, які надають допомогу хворим на Covid-19.
  • Усім лікарям, незалежно від посад, протягом вересня-грудня мали доплачувати 70% посадового окладу, фахівцям – 50% мінімальної зарплати, молодшим медичним сестрам – 25% мінімальної зарплати.

Українська правда

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Теми: медицинакоронавірусCovid-2019
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