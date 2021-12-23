Доплаты медикам: самые большие суммы получили руководители медучреждений

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан рассказал, что аудит обнаружил большую разницу в выплатах медикам: самые большие доплаты получили руководители медучреждений, а санитарки вообще не получили.

Источник: пресс-служба Счетной палаты

Дословно: "Национальная служба здоровья и Министерство здравоохранения не обеспечили надлежащего мониторинга за осуществлением доплат к зарплатам медицинским работникам в рамках борьбы с Covid-19, что привело к существенным диспропорциям.

В большинстве случаев наибольшие доплаты получали руководители и административный персонал медучреждений".

Детали: По словам Пацкана, в 2020 году доплаты получили более 107 тыс. врачей, около 218 тыс. представителей среднего медицинского персонала.

Кроме того, аудиторы заметили значительную разницу в выплатах доплат медработникам.

Так, для 43% медиков доплаты составляли менее 9,8 тыс. грн, тогда как для 1% – более 179,5 тыс. гривен.

Пацкан рассказал, что в сентябре-декабре 2020 года 9 из 10 наибольших выплат получали руководители заведений или заместители медучреждений.

В частности, директор Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний в среднем ежемесячно доплачивал себе до должностного оклада почти 90 тыс. грн.

Прямая речь Пацкана: "Заместитель директора по экспертизе временной нетрудоспособности Киевского городского роддома №5 получал в среднем ежемесячно почти 77 тыс. грн доплат. Гендиректор Ивано-Франковского областного фтизиопульмонологического центра Ивано-Франковского областного совета - более 66 тыс. грн."

Детали: Кроме того, есть категории работников, которые не получили или недополучили надлежащие выплаты.

Также доплаты начислялись несвоевременно, а многие врачи, оказывавшие медпомощь больным Covid-19, получали доплаты менее 300%.

Из-за отсутствия медперсонала местами для работы в экстренных бригадах медпомощи привлекались санитарки вместо медсестер, поскольку санитарки не являются членами бригады скорой помощи, дополнительную доплату до 300% зарплаты им не выплатили.

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