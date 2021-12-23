Силовики шукають, хто "поцупив" ялинку за 5 млн з центрального вокзалу Києва

Правоохоронці підозрюють розкрадання 5 мільйонів гривень на встановленні новорічної ялинки на Центральному залізничному вокзалі столиці.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Максимець: "За 5 млн грн у фойє центрального залізничного вокзалу та біля входу до Південного вокзалу мали встановити та прикрасити гірляндами дві ялинки. Проте станом на сьогодні ялинки, яка мала б бути встановлена у фойє ще 17 грудня, немає. У зв’язку з цим розпочаті слідчі дії за фактом можливого розкрадання коштів, виділених за договором підряду".

Деталі: Зазначається, що 22 грудня правоохоронці оглянули приміщення Центрального залізничного вокзалу і встановили, що ялинка відсутня.

На даний час тривають слідчі дії щодо з'ясування усіх обставин кримінального провадження та притягнення винних до відповідальності.