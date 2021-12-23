Силовики ищут, кто "украл" елку за 5 млн с центрального вокзала Киева
Правоохранители подозревают хищение 5 миллионов гривен на установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале столицы.
Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП
Прямая речь Максимец: "За 5 млн грн в фойе центрального железнодорожного вокзала и у входа в Южный вокзал должны были установить и украсить гирляндами две елки. Однако по состоянию на сегодняшний день елки, которая должна быть установлена в фойе еще 17 декабря, нет. В связи с этим начаты следственные действия по факту возможного хищения средств, выделенных по договору подряда".
Детали: Отмечается, что 22 декабря правоохранители осмотрели помещение Центрального железнодорожного вокзала и установили, что елка отсутствует.
В настоящее время продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств уголовного производства и привлечения виновных к ответственности.