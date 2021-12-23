Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Силовики ищут, кто "украл" елку за 5 млн с центрального вокзала Киева

Четверг, 23 декабря 2021, 14:58
фото "Укрзализныци"

Правоохранители подозревают хищение 5 миллионов гривен на установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале столицы.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Максимец: "За 5 млн грн в фойе центрального железнодорожного вокзала и у входа в Южный вокзал должны были установить и украсить гирляндами две елки. Однако по состоянию на сегодняшний день елки, которая должна быть установлена ​​в фойе еще 17 декабря, нет. В связи с этим начаты следственные действия по факту возможного хищения средств, выделенных по договору подряда".

Детали: Отмечается, что 22 декабря правоохранители осмотрели помещение Центрального железнодорожного вокзала и установили, что елка отсутствует.

В настоящее время продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств уголовного производства и привлечения виновных к ответственности.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура
powered by lun.ua
Главное сегодня

NYT: В Пентагоне думают предоставить Украине оперативные разведданные о войсках РФ

Патриарх Варфоломей заболел Соvid-19

Новости 24 декабря: ходатайство об аресте Порошенко, неизбрание главы САП

фотоЗеленский назначил главой Харьковщины экс-руководителя Полтавской ОГА

Комиссия по избранию руководителя САП снова не смогла избрать победителя

Ермак анонсировал переговоры с замглавы администрации Путина

Все новости...
Киев
УЗ электрифицировала участок на Киевщине и запустит "электричку" на Васильков
"Ужин с бизнес-леди в забегаловке": в Киеве разоблачили схему выманивания денег у мужчин
В Киеве несколько возрастут тарифы на воду
Последние новости
05:55
28 человек погибли в боевых действиях у озера Чад
04:48
Более 800 тысяч человек в мире заразились Covid
03:50
Иран заявляет, что его военные учения с баллистическими ракетами были "предупреждением" Израилю
02:51
NYT: В Пентагоне думают предоставить Украине оперативные разведданные о войсках РФ
01:50
В Греции — третья за неделю авария лодки с мигрантами, есть погибшие
00:50
Патриарх Варфоломей заболел Соvid-19
23:50
Памятник Бандере в Тернополе будут охранять круглосуточно
23:12
Качиньский заявил, что Германия хочет превратить ЕС в "четвертый рейх"
22:37
"Динамо" и "Шахтер" оштрафовали за расизм и оскорбительные баннеры
22:11
Новости экономики: порт передали в концессию, обвал цен на газ в Европе
Все новости...