Силовики ищут, кто "украл" елку за 5 млн с центрального вокзала Киева

Правоохранители подозревают хищение 5 миллионов гривен на установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале столицы.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Максимец: "За 5 млн грн в фойе центрального железнодорожного вокзала и у входа в Южный вокзал должны были установить и украсить гирляндами две елки. Однако по состоянию на сегодняшний день елки, которая должна быть установлена ​​в фойе еще 17 декабря, нет. В связи с этим начаты следственные действия по факту возможного хищения средств, выделенных по договору подряда".

Детали: Отмечается, что 22 декабря правоохранители осмотрели помещение Центрального железнодорожного вокзала и установили, что елка отсутствует.

В настоящее время продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств уголовного производства и привлечения виновных к ответственности.