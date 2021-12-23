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Головнокомандувач про режим тиші: Якщо буде загроза, то ЗСУ можуть стріляти у відповідь

Четвер, 23 грудня 2021, 14:15
Головнокомандувач про режим тиші: Якщо буде загроза, то ЗСУ можуть стріляти у відповідь
Фото з Facebook Міноборони

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що збройні сили абсолютно підтримують рішення про посилення "режиму тиші", але якщо буде загроза життю і здоров'ю військовослужбовців або цивільних, то вони можуть відкривати вогонь у відповідь.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Залужного на запитання, чи можуть українські військові відповідати на провокації: "Їм ніхто у відповідь стріляти і не забороняє. Ще раз звертаю увагу, що йдеться там не про заборону вести вогонь у відповідь, а про режим припинення вогню, про його дотримання".

Деталі: Залужний наголосив, що українські військові як виконували, так і продовжують виконувати завдання – вони охороняють свою батьківщину, захищають своїх мирних жителів.

Тому, якщо буде загроза життю і здоров'ю військовослужбовців або цивільних, то "військові повинні робити те, що вони повинні робити, і те, що вони робили".

Водночас Залужний додав, що військові "абсолютно підтримують запроваджений режим припинення вогню, який, звичайно, дасть можливість уникнути втрат, які могли би бути".   

Передісторія:

  • 22 грудня в рамках засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі сторони на рівні глав делегацій домовилися про "необхідність відновлення дії режиму припинення вогню".

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