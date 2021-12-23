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Главнокомандующий о режиме тишины: Если будет угроза, то ВСУ могут стрелять в ответ

Четверг, 23 декабря 2021, 15:15
Фото с Facebook Минобороны

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что вооруженные силы абсолютно поддерживают решение об усилении "режима тишины", но если будет угроза жизни и здоровью военнослужащих или гражданских, то они могут открывать ответный огонь.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Залужного на вопрос, могут ли украинские военные отвечать на провокации: "Им никто в ответ стрелять и не запрещает. Еще раз обращаю внимание, что речь идет не о запрете вести ответный огонь, а о режиме прекращения огня, о его соблюдении".

Детали: Залужный отметил, что украинские военные как выполняли, так и продолжают выполнять задачи – они охраняют свою родину, защищают своих мирных жителей.

Поэтому если будет угроза жизни и здоровью военнослужащих или гражданских, то "военные должны делать то, что они должны делать, и то, что они делали".

В то же время Залужный добавил, что военные "абсолютно поддерживают введенный режим прекращения огня, который, конечно, позволит избежать потерь, которые могли бы быть".

Предыстория:

  • 22 декабря в рамках заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны на уровне глав делегаций договорились о "необходимости возобновления действия режима прекращения огня".

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