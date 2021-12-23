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Біля Хмельницької АЕС незаконно видобували пісок впродовж 3 років – ДБР

Четвер, 23 грудня 2021, 14:56
Біля Хмельницької АЕС незаконно видобували пісок впродовж 3 років – ДБР
Обшуки, які проводили на родовищі. фото: пресслужба дбр

У Державному бюро розслідувань тривають слідчі дії стосовно підприємців, які незаконно видобували пісок поблизу Хмельницької атомної електростанції.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: За оцінками ДБР, незаконний видобуток піску міг призвести до надзвичайних ситуацій радіоактивного характеру.

За версією слідства, посадовці двох приватних компаній, які були причетні до будівництва на АЕС, з 2018 по 2021 рік незаконно видобували пісок на території об’єкту. У ДБР стверджують, що їхні дії прикривали правоохоронці Хмельницького.

Родовище знаходиться в санітарно-захисній та охоронній зонах водойми-охолоджувача АЕС. 

Слідчі ДБР провели 22 грудня обшуки на родовищі, вилучивши записи з даними "чорної бухгалтерії", проєктну документацію щодо освоєння родовища та ряд інших документів.

Обшуки, проведені 22 грудня
Обшуки, проведені 22 грудня
Фото: пресслужба ДБР
Кошти, знайдені в ході обшуків
Кошти, знайдені в ході обшуків
Фото: пресслужба ДБР

За оцінкою правоохоронців, можливий збиток для держави від незаконного користування надрами сягає близько 78 мільйонів гривень.

Справу класифікують попередньо за чотирма кримінальними статтями: зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки, зловживання повноваженнями, надання неправомірної вигоди, незаконне видобування корисних копалин. Максимальний строк покарання, передбачений законодавством, становить 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Українська правда

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Теми: ДБРХмельницькийАЕСХмельниччина
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