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Возле Хмельницкой АЭС незаконно добывали песок в течение 3 лет – ГБР

Четверг, 23 декабря 2021, 15:56
Обыски, проводимые на месторождении. фото: пресс-служба ГБР

В Государственном бюро расследований проводят следственные действия в отношении предпринимателей, незаконно добывавших песок вблизи Хмельницкой атомной электростанции.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: По оценкам ГБР, незаконная добыча песка могла привести к чрезвычайным ситуациям радиоактивного характера.

По версии следствия, чиновники двух частных компаний, привлеченных к строительству на АЭС, с 2018 по 2021 год незаконно добывали песок на территории объекта. В ГБР утверждают, что их действия прикрывали правоохранители Хмельницкого.

Месторождение находится в санитарно-защитной и охранной зонах водоема-охладителя АЭС.

Следователи ГБР провели 22 декабря обыски на месторождении, изъяв записи с данными "черной бухгалтерии", проектную документацию по освоению месторождения и ряд других документов.

Обыски, проводимые ГБР на месторождении
Обыски, проводимые ГБР на месторождении
Фото: пресс-служба ГБР
Финансы, найденные в ходе обысков
Финансы, найденные в ходе обысков
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГБР

По оценке правоохранителей, возможный ущерб для государства от незаконного пользования недрами составляет около 78 миллионов гривен.

Дело классифицируют предварительно по четырем уголовным статьям: злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия, злоупотребление полномочиями, предоставление неправомерной выгоды, незаконную добычу полезных ископаемых. Максимальный срок наказания, предусмотренный законодательством, составляет 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: ГБРХмельницкийАЭСХмельнитчина
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