У Білорусі "Радіо Свобода" оголосили "екстремістським формуванням"

Міністерство внутрішніх справ Білорусі 23 грудня 2021 року оголосило "групу громадян, які об’єдналися через інтернет-ресурси "Радіо Свобода", "екстремістським формуванням".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода".

"Екстремістськими" оголосили також матеріали, які видання поширює у своєму Телеграм-каналі та на Youtube.

Підписники "Радіо Свобода" відреагували з гумором, розміщуючи коментарі на зразок "Вітаємо у клубі", "Гарний мотиватор підписатися", "Нарешті офіційне визнання", "В наш час це знак якості", "З почином", "Читали і будемо читати".

У списку "екстремістських" опинилися вже низка непідконтрольних режиму Лукашенка ЗМІ, у тому чилі "Белсат", "БелаПАН", Tut.by та створений командою розгромленого видання Zerkalo.io.

Низка журналістів "Радіо Свобода" за останні півтора року зазнали переслідувань. Затриманого ще 25 червня 2020 року Ігоря Лосика нещодавно засудили до 15 років позбавлення волі.

16 липня 2021 року силовики увірвалися в офіс редакції у Мінську та до кількох журналістів і конфіскували техніку, журналістів 10 днів тримали під арештом.

25 листопада затримали фрілансера "Радіо Свобода" у Білорусі Андрія Кузнечика, через його телефон силовики на кілька хвилин мали доступ до Телеграм-каналу видання. Журналіста звинуватили у "дрібному хуліганстві" і на 10 днів взяли під арешт. 23 січня стало відомо, що на нього відкрили справу, стаття звинувачень невідома.