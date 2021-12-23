На затриманого в Білорусі журналіста "Радіо Свобода" завели кримінальну справу

На затриманого білоруського журналіста "Радіо Свобода" Андрія Кузнечика відкрили кримінальну справу.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Кузнечика не випустили з-під варти у в’язниці Окрєстіно через місяць після арешту.

Його родичам повідомили, що на журналіста завели кримінальну справу, однак не розкрили, за якою статтею.

Родина також дізналася, що журналіста планують перевести до Мінського слідчого ізолятора №1.

Йому двічі продовжили арешт після закінчення термінів попередніх.

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