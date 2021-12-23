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На затриманого в Білорусі журналіста "Радіо Свобода" завели кримінальну справу

Четвер, 23 грудня 2021, 14:44
Андрій Кузнечик. Фото: радіо свобода

На затриманого білоруського журналіста "Радіо Свобода" Андрія Кузнечика відкрили кримінальну справу.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Кузнечика не випустили з-під варти у в’язниці Окрєстіно через місяць після арешту. 

Його родичам повідомили, що на журналіста завели кримінальну справу, однак не розкрили, за якою статтею.

Родина також дізналася, що журналіста планують перевести до Мінського слідчого ізолятора №1.

Йому двічі продовжили арешт після закінчення термінів попередніх.

Передісторія:

  • Журналіста Кузнечика затримали 25 листопада в Мінську. Тоді ані чоловікові, ані дружині бойовики не пояснили, на яких підставах затримали журналіста.
  • 3 грудня суд у Білорусі визнав інформаційну діяльність "Радіо Свобода" екстремізмом.

Українська правда
Теми: Білорусьмедіасвобода словаЛукашенко


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