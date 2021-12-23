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"Вечеря з бізнеследі у генделику": у Києві викрили схему ошукання чоловіків

Четвер, 23 грудня 2021, 16:14
фото прокуратури

У столиці викрили шахраїв, які організували схему фейкових побачень для ошукування чоловіків.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За даними слідства, організував схему громадянин Росії 1999 року народження. Чоловік залучив до протиправної діяльності ще близько 10 осіб та організував на столичному Печерську роботу кафе, куди заманювали потенційних жертв.

 

Перед тим на популярному сайті швидких знайомств адміністратори організованого росіянином кол-центру під виглядом дівчат знайомилися з чоловіками та призначали їм побачення. При цьому учасниці схеми представлялися студентками-юристками, дочками заможних бізнесменів та успішними бізнес-леді.

На зустріч з чоловіками дівчата приїжджали на орендованому елітному автомобілі з водієм. Далі потенційним жертвам пропонувалося зайти до кафе та замовити їжу "на виніс". Стандартні страви та напої у вказаному закладі коштували вдесятеро дорожче, ніж будь-де, та насправді купувалися учасниками схеми у найближчому супермаркеті.

Після того, як потенційна жертва сплачувала рахунок, дівчину нібито терміново викликали додому.

За кожне "вдале" побачення учасниця схеми отримувала відсоток. Щодня жертвами шахрайської схеми ставали десятки чоловіків.

На цей час правоохоронцями затримано трьох учасників схеми, у тому числі її організатора.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Пряма мова Максимець: "Організатор схеми громадянин РФ, за даними слідства, раніше був співвласником аналогічних закладів у Москві та Санкт-Петербурзі. Переїхавши в Украіну, чоловік продовжив свою діяльність.

Схема полягала у тому, щоб довірливі чоловіки, яких у кафе привели дівчата, сплатили якомога більший рахунок. При цьому сам заклад виглядав дуже непривабливо. В приміщенні антисанітарія, навіть санвузла не було. Однак ціни за "вечерю" з келихом шампанського могли сягати від 4 до 17 тисяч гривень. Учасниці схеми, які видавали себе за заможних дівчат, заробляли для організаторів схеми до 60 тис гривень щодня. При цьому для сторонніх людей кафе завжди було зачинено".

Українська правда
Теми: Київпрокуратура


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