"Ужин с бизнес-леди в забегаловке": в Киеве разоблачили схему выманивания денег у мужчин

В столице разоблачили мошенников, организовавших схему фейковых свиданий для выманивания денег у мужчин.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По данным следствия, организовал схему гражданин России 1999 года рождения. Мужчина привлек к противоправной деятельности еще около 10 человек и организовал на столичном Печерске работу кафе, куда завлекали потенциальных жертв.

Перед тем на популярном сайте быстрых знакомств администраторы организованного россиянином колл-центра под видом девушек знакомились с мужчинами и назначали им свидания. При этом участницы схемы представлялись студентками-юристами, дочерями состоятельных бизнесменов и успешными бизнес-леди.

На встречу с мужчинами девушки приезжали на съемном элитном автомобиле с водителем. Далее потенциальным жертвам предлагалось зайти в кафе и заказать еду "на вынос". Стандартные блюда и напитки в указанном заведении стоили в десять раз дороже, чем где бы то ни было, и на самом деле покупались участниками схемы в ближайшем супермаркете.

После того как потенциальная жертва платила счет, девушку якобы срочно вызывали домой.

За каждое "удачное" свидание участница схемы получала процент. Каждый день жертвами мошеннической схемы становились десятки мужчин.

В настоящее время правоохранителями задержаны трое участников схемы, в том числе ее организатор.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании мер.

Прямая речь Максимец: "Организатор схемы, гражданин РФ, по данным следствия, ранее являлся совладельцем аналогичных заведений в Москве и Санкт-Петербурге. Переехав в Украину, мужчина продолжил свою деятельность.

Схема заключалась в том, чтобы доверчивые мужчины, которых в кафе привели девушки, оплатили как можно больший счет. При этом само заведение выглядело очень неприглядно. В помещении царит антисанитария, санузел отсутствует. Однако цены за "ужин" с бокалом шампанского могли достигать от 4 до 17 тысяч гривен. Участницы схемы, выдававшие себя за состоятельных девушек, зарабатывали для организаторов схемы до 60 тыс. гривен ежедневно. При этом для посторонних людей кафе всегда было закрыто".