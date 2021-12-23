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До України не пустили російську модель, яка відвідувала анексований Крим

Четвер, 23 грудня 2021, 15:26
До України не пустили російську модель, яка відвідувала анексований Крим
Еліна Бурлакова. Фото: її instagram сторінка

Прикордонники в київському аеропорту не пустили в Україну російську модель Еліну Бурлакову, яка неодноразово відвідувала тимчасово окупований Крим.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби, джерело "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: 21-річна росіянка прилетіла до Міжнародного аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського літаком з Варшави.

Під час проходження прикордонного контролю та перевірки документів прикордонники з’ясували, що Бурлакова неодноразово порушувала режим в’їзду-виїзду з тимчасового окупованого Криму.

Востаннє вона відвідувала тимчасово окупований Крим у липні 2021 року, де брала участь у фотозйомках. До півострова вона прибула літаком із Москви.

Прикордонники не пустили росіянку до України. Крім того, вона отримала заборону права в’їзду до України на 3 роки і штраф за адміністративне правопорушення за порушення в'їзду-виїзду на тимчасово окуповані території України.

Українська правда

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Теми: Прикордонна службаРосіякордон
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