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В Украину не пустили российскую модель, посещавшую аннексированный Крым

Четверг, 23 декабря 2021, 15:26
В Украину не пустили российскую модель, посещавшую аннексированный Крым
Элина Бурлакова. Фото: её instagram страница

Пограничники в киевском аэропорту не пустили в Украину российскую модель Элину Бурлакову, которая неоднократно посещала временно оккупированный Крым.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы, источник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: 21-летняя россиянка прилетела в Международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского самолетом из Варшавы.

Во время прохождения пограничного контроля и проверки документов, пограничники выяснили, что Бурлакова неоднократно нарушала режим въезда-выезда из временного оккупированного Крыма.

В последний раз она посещала временно оккупированный Крым в июле 2021 года, где участвовала в фотосъемках. На полуостров она прибыла самолетом из Москвы.

Пограничники не пустили россиянку в Украину. Кроме того, она получила запрет на право въезда в Украину на 3 года и штраф за административное правонарушение.

Украинская правда

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Темы: Пограничная службаРосcияграница
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