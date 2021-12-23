Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Столтенберг заперечив Путіну: НАТО ніколи не давав обіцянок не розширюватися

Четвер, 23 грудня 2021, 16:25
Столтенберг заперечив Путіну: НАТО ніколи не давав обіцянок не розширюватися
Генсек нато йенс столтенберг, Фото AFP via Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг спростував заяви російської влади, що Альянс будь-коли давав обіцянку не розширюватися, зокрема на Схід.

Про це він сказав в інтерв'ю DPA, повідомляє "Європейська правда".

"НАТО ніколи не давав обіцянок не розширюватися. Власне в установчому договорі нашої організації зазначено, що будь-яка європейська країна може стати членом альянсу. По-друге, є документи, що стосуються 70-х і 90-х років - Гельсінський Заключний акт, Паризька хартія, установчий акт Росія-НАТО та багато інших договорів, - які ясно дають зрозуміти, що країни мають право обирати свій власний шлях". - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що це є основним принципом європейської безпеки, під яким підписалася і Росія.

"І союзники категорично заперечують, що будь-коли обіцяли щось подібне. Сам колишній президент Горбачов сказав, що тема розширення НАТО ніколи не порушувалася до возз'єднання Німеччини", - додав Столтенберг.

Президент РФ Владімір Путін 23 грудня під час щорічної пресконференції в черговий раз повторив міф про те, що НАТО "обдурив" ​​Росію послідовними хвилями розширення з часів холодної війни.

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. 

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 

Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
НАТО
Відсутність рішення щодо вступу Швеції та України в НАТО є загрозою його єдності – Зеленський
Генсек НАТО про поставки касетних боєприпасів: Україна захищає себе
Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі – Столтенберг
Останні новини
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
Усі новини...
Реклама: