Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Столтенберг возразил Путину: НАТО никогда не давал обещаний не расширяться

Четверг, 23 декабря 2021, 17:25
Генсек нато йенс столтенберг, Фото AFP via Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опроверг заявления российских властей, что Альянс когда-либо давал обещание не расширяться, в частности на Восток.

Об этом он сказал в интервью DPA, сообщает "Европейская правда".

"НАТО никогда не давал обещаний не расширяться. Собственно, в учредительном договоре нашей организации указано, что любая европейская страна может стать членом Альянса. Во-вторых, есть документы, касающиеся 70-х и 90-х годов - Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, учредительный акт Россия-НАТО и многие другие договоры, которые ясно дают понять, что страны имеют право выбирать свой собственный путь", – сказал Столтенберг.

Он напомнил, что это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась и Россия.

"И союзники категорически отрицают, что обещали что-либо подобное. Сам бывший президент Горбачев сказал, что тема расширения НАТО никогда не поднималась до воссоединения Германии", - добавил Столтенберг.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря во время ежегодной пресс-конференции в очередной раз повторил миф о том, что НАТО "обманул" Россию последовательными волнами расширения со времен холодной войны.

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Читайте также: Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины.

Темы: НАТОПутин
powered by lun.ua
Главное сегодня

Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post

Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов

Все обвинения в адрес России "безосновательны" – "Газпром" о дефиците газа в Западной Европе

В США сенаторы предложили Байдену действенные способы сдерживания Путина

Угроза войны: у Путина говорят, что РФ "первой не нападает"

Путин хочет уничтожить Украину – Данилов

Все новости...
НАТО
В НАТО не готовы к решениям об Украине на саммите, есть голоса за диалог с РФ – посол
Путин заявил, что США со своими ракетами уже на "пороге его дома", а Украину создал Ленин
Новости 21 декабря: Украина и НАТО, срыв избрания главы САП
Последние новости
09:55
Столтенберг готов созвать Совет НАТО-Россия впервые за 2,5 года
09:35
Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post
08:49
карта"Будем мерзнуть" – синоптик предупредила о похолодании
08:20
Ковид: в Украине 2,8 тысячи новых заражений, 138 человек скончались
08:00
Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов
07:38
Талибы распустили Независимую избирательную комиссию Афганистана
07:12
Оккупанты открыли огонь из ПТРК в направлении Травневого
06:32
Украина вернулась на 3-ю позицию в мире по суточной смертности от Covid
05:45
Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ из "соображений безопасности"
04:48
Австрия ограничила количество привитых лиц на празднованиях до 25
Все новости...