Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Столтенберг возразил Путину: НАТО никогда не давал обещаний не расширяться

Четверг, 23 декабря 2021, 16:25
Столтенберг возразил Путину: НАТО никогда не давал обещаний не расширяться
Генсек нато йенс столтенберг, Фото AFP via Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опроверг заявления российских властей, что Альянс когда-либо давал обещание не расширяться, в частности на Восток.

Об этом он сказал в интервью DPA, сообщает "Европейская правда".

"НАТО никогда не давал обещаний не расширяться. Собственно, в учредительном договоре нашей организации указано, что любая европейская страна может стать членом Альянса. Во-вторых, есть документы, касающиеся 70-х и 90-х годов - Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, учредительный акт Россия-НАТО и многие другие договоры, которые ясно дают понять, что страны имеют право выбирать свой собственный путь", – сказал Столтенберг.

Он напомнил, что это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась и Россия.

"И союзники категорически отрицают, что обещали что-либо подобное. Сам бывший президент Горбачев сказал, что тема расширения НАТО никогда не поднималась до воссоединения Германии", - добавил Столтенберг.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря во время ежегодной пресс-конференции в очередной раз повторил миф о том, что НАТО "обманул" Россию последовательными волнами расширения со времен холодной войны.

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Читайте также: Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
НАТО
Отсутствие решения о вступлении Швеции и Украины в НАТО является угрозой его единству – Зеленский
Генсек НАТО о поставках кассетных боеприпасов: Украина защищает себя
Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе – Столтенберг
Последние новости
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
Все новости...
Реклама: