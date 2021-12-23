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Чехія змінила правила в’їзду для українців

Четвер, 23 грудня 2021, 18:21
фото Getty Images

Чехія змінила правила в'їзду для українських громадян і з 27 грудня вимагатиме негативний результат ПЛР-тесту навіть від щеплених двома дозами вакцини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на порталі "Поради подорожуючим від консульської служби МЗС".

"З 27 грудня іноземці, які не мають дозволу на постійне проживання в Чехії, повинні при в’їзді до Чеської Республіки пред’явити негативний результат ПЛР-тесту. Негативний результат тесту не повинні пред’являти особи, які мають третю дозу вакцинації сертифікованими вакцинами, діти до 12 років, а також діти від 12 до 18 років, які пройшли повний курс вакцинації (2 дози)", - йдеться у повідомленні.

При цьому, для іноземців, які мають дозвіл на постійне проживання в Чехії, це правило почне діяти з 3 січня.

Станом на 23 грудня в’їзд до Чехії дозволено українцям, які пройшли повний курс щеплення вакциною, сертифікованою Європейською агенцією з лікарських засобів, а саме: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield – за умови, що після вакцинації другою дозою минуло щонайменше 14 днів.

Підтвердити вакцинацію під час прикордонного контролю потрібно українським міжнародним ковід-сертифікатом, сформованим у мобільному додатку "Дія" (з QR кодом), його паперовим аналогом (з QR кодом) або сертифікатом, виданим в країні ЄС.

Крім того, в'їзд дозволено українцям, які мають довідку про одужання від COVID-19, оформлену в додатку чи на порталі "Дія", за умови, що з часу першого позитивного тесту минуло не менше 11 днів і не більше 180 днів.

Перед в’їздом до Чехії потрібно в обов’язковому порядку заповнити в’їзний формуляр за посиланням: https://plf.uzis.cz/. Отримане на e-mail підтвердження про заповнення формуляру (роздруковане або збережене на мобільному пристрої) слід пред’явити під час прикордонного контролю.

Обов’язковою умовою для безвізової поїздки також є наявність медичного страхування на термін поїздки.

Теми: ЧехіяУкраїнакордон


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