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Чехия изменила правила въезда для украинцев

Четверг, 23 декабря 2021, 17:21
Чехия изменила правила въезда для украинцев
фото Getty Images

Чехия изменила правила въезда для украинских граждан и с 27 декабря потребует негативный результат ПЦР-теста даже от привитых двумя дозами вакцины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на портале "Советы путешественникам от консульской службы МИД".

"С 27 декабря иностранцы, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Чехии, должны при въезде в Чешскую Республику предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. Отрицательный результат теста не должны предъявлять лица, имеющие третью дозу вакцинации сертифицированными вакцинами", дети до 12 лет, а также дети от 12 до 18 лет, прошедшие полный курс вакцинации (2 дозы)", - говорится в сообщении.

При этом для иностранцев, имеющих разрешение на постоянное проживание в Чехии, это правило начнет действовать с 3 января.

По состоянию на 23 декабря въезд в Чехию разрешен украинцам, прошедшим полный курс прививки вакциной, сертифицированным Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishi при условии, что после вакцинации второй дозой прошло не менее 14 дней.

Подтвердить вакцинацию во время пограничного контроля следует украинским международным ковид-сертификатом, сформированным в мобильном приложении "Дія" (с QR кодом), его бумажным аналогом (с QR кодом) или сертификатом, выданным в стране ЕС.

Кроме того, въезд разрешен украинцам, имеющим справку о выздоровлении от COVID-19, оформленную в приложении или на портале "Дія", при условии, что со времени первого положительного теста прошло не менее 11 дней и не более 180 дней.

Перед въездом в Чехию нужно в обязательном порядке заполнить въездной формуляр по ссылке: https://plf.uzis.cz/. Полученное на e-mail подтверждение о заполнении формуляра (распечатанное или сохраненное на мобильном устройстве) следует предъявить во время пограничного контроля.

Обязательным условием для безвизовой поездки также наличие медицинского страхования на срок поездки.

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Темы: ЧехияУкраинаграница
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