У Білорусі збираються посадити на 11 років росіянина за озвучку опозиційних роликів

Єгор Дудніков, фото з його сторінки ВКонтактє

У Білорусі прокурор запросив 11 років ув'язнення для 20-річного росіянина Єгора Дуднікова, який озвучував ролики для протестного телеграм-каналу.

Джерело: Русская служба ВВС

Деталі: Дуднікова звинувачують за статтями "Розпалювання соціальної ворожнечі групою осіб" та "Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці, скоєні з використанням глобальної комп'ютерної мережі Інтернет".Максимальне покарання за цими статтями – 12 років.

Суд проходив у закритому режимі. Суддя пішов у дорадчу кімнату для вироку. Його буде оголошено найближчим часом.

Дуднікова затримали у Мінську 5 травня через те, що той озвучував ролики для опозиції.

Мама Єгора розповіла, що син не брав участі у протестах, а до білоруської столиці перебрався жити до коханої дівчини.

Єгор за професією кухар, але підробляв аматорським озвученням мультиків, аніме та рекламних роликів.