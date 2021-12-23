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В Беларуси собираются посадить на 11 лет россиянина за озвучку оппозиционных роликов

Четверг, 23 декабря 2021, 18:40
Егор Дудников, фото с его страницы ВКонтакте

В Беларуси прокурор запросил 11 лет лишения свободы для 20-летнего россиянина Егора Дудникова, который озвучивал ролики для протестного телеграм-канала.

Источник: Русская служба ВВС

Детали: Дудникова обвиняют по статьям "Разжигание социальной вражды группой лиц" и "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет". Максимальное наказание по этим статьям —12 лет.

Суд проходил в закрытом режиме. Судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Он будет объявлен в ближайшее время.

Дудникова задержали в Минске 5 мая за то, что тот озвучивал ролики для оппозиции.

Мама Егора рассказала, что сын не участвовал в протестах, а в белорусскую столицу перебрался жить к любимой девушке.

Егор по профессии повар, но подрабатывал любительской озвучкой мультиков, аниме и рекламных роликов.

Темы: БеларусьоппозициятюрьмаРосcия
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