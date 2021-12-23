В Беларуси собираются посадить на 11 лет россиянина за озвучку оппозиционных роликов
В Беларуси прокурор запросил 11 лет лишения свободы для 20-летнего россиянина Егора Дудникова, который озвучивал ролики для протестного телеграм-канала.
Источник: Русская служба ВВС
Детали: Дудникова обвиняют по статьям "Разжигание социальной вражды группой лиц" и "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет". Максимальное наказание по этим статьям —12 лет.
Суд проходил в закрытом режиме. Судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Он будет объявлен в ближайшее время.
Дудникова задержали в Минске 5 мая за то, что тот озвучивал ролики для оппозиции.
Мама Егора рассказала, что сын не участвовал в протестах, а в белорусскую столицу перебрался жить к любимой девушке.
Егор по профессии повар, но подрабатывал любительской озвучкой мультиков, аниме и рекламных роликов.