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США готові до переговорів з Росією вже в січні - ЗМІ

Четвер, 23 грудня 2021, 18:19
США готові до переговорів з Росією вже в січні - ЗМІ
ДЖО БАЙДЕН І ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Сполучені Штати готові провести переговори з Росією вже в січні.

Про це заявив журналістам у четвер високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Конкретна дата чи місце переговорів поки не визначені.

Вашингтон повністю відповість на пропозиції Москви щодо так званих "гарантій безпеки" на переговорах наступного місяця, додав чиновник.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван раніше спілкувався зі своїм колегою Юрієм Ушаковим, радником президента Росії з питань зовнішньої політики, при цьому Білий дім заявив, що США готові розмовляти безпосередньо з Кремлем, а також через Раду НАТО-Росія та Організацію з безпеки і співробітництва в Європі.

У Білому домі повідомили, що Салліван сказав Ушакову, що "будь-який діалог має ґрунтуватися на взаємності та вирішувати занепокоєння США щодо дій Росії".

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. 

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 

У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

Речниця Білого дому заявила, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії, але наголосила, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

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Теми: СШАБайденРосіяПутін
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