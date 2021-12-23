Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США готові до переговорів з Росією вже в січні - ЗМІ

Четвер, 23 грудня 2021, 19:19
ДЖО БАЙДЕН І ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Сполучені Штати готові провести переговори з Росією вже в січні.

Про це заявив журналістам у четвер високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Конкретна дата чи місце переговорів поки не визначені.

Вашингтон повністю відповість на пропозиції Москви щодо так званих "гарантій безпеки" на переговорах наступного місяця, додав чиновник.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван раніше спілкувався зі своїм колегою Юрієм Ушаковим, радником президента Росії з питань зовнішньої політики, при цьому Білий дім заявив, що США готові розмовляти безпосередньо з Кремлем, а також через Раду НАТО-Росія та Організацію з безпеки і співробітництва в Європі.

У Білому домі повідомили, що Салліван сказав Ушакову, що "будь-який діалог має ґрунтуватися на взаємності та вирішувати занепокоєння США щодо дій Росії".

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. 

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 

У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

Речниця Білого дому заявила, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії, але наголосила, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.

Теми: СШАБайденРосіяПутін


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Всі звинувачення на адресу Росії "безпідставні" – "Газпром" про дефіцит газу в Західній Європі

У США сенатори запропонували Байдену дієві способи стримування Путіна

Загроза війни: у Путіна кажуть, що РФ "першою не нападає"

Путін хоче знищити Україну – Данілов

ОБСЄ фіксує на Донбасі рух колон російських вантажівок та військову техніку

відеоНайпотужніший космічний телескоп "Джеймс Вебб" запустили на орбіту

Усі новини...
США
Путін заявив, що США зі своїми ракетами вже на порозі його дому, а Україну створив Ленін
Боррель і Блінкен обговорили підтримку України на тлі агресії РФ
Українські військові провели бойові стрільби з "Джавелінів" на Донбасі
Останні новини
07:38
Таліби розпустили Незалежну виборчу комісію Афганістану
07:12
Окупанти відкрили вогонь з ПТРК у напрямку Травневого
06:32
Україна повернулася на 3-тю позицію у світі за добовою смертністю від Covid
05:45
Бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ з "міркувань безпеки"
04:48
Австрія обмежила кількість щеплених осіб на святкуваннях до 25
03:50
Через сильні зливи у Бразилії евакуювали понад 11 тисяч осіб
02:55
У М'янмі військові напали на село: десятки вбитих, серед яких – жінки і діти
01:57
Штати скорочують термін ізоляції для медиків, які хворіють на Covid
00:59
Всі звинувачення на адресу Росії "безпідставні" – "Газпром" про дефіцит газу в Західній Європі
00:25
ОновленоУ Конго під час святкування Різдва прогримів вибух, шестеро загиблих
Усі новини...