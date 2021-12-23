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США готовы к переговорам с Россией уже в январе – СМИ

Четверг, 23 декабря 2021, 19:19
ДЖО БАЙДЕН И ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Соединенные Штаты готовы провести переговоры с Россией уже в январе.

Об этом заявил журналистам в четверг высокопоставленный чиновник администрации Байдена, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Конкретная дата или место переговоров пока не определены.

Вашингтон полностью ответит на предложения Москвы по так называемым "гарантиям безопасности" на переговорах следующего месяца, добавил чиновник.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан ранее общался со своим коллегой Юрием Ушаковым, советником президента России по внешней политике, при этом Белый дом заявил, что США готовы разговаривать непосредственно с Кремлем, а также через Совет НАТО-Россия и Организацию по безопасности и сотрудничества в Европе.

В Белом доме сообщили, что Салливан сказал Ушакову, что "любой диалог должен основываться на взаимности и решать беспокойства США по поводу действий России".

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

В НАТО заявили, что диалог с РФ должен учитывать беспокойство НАТО относительно действий России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Представительница Белого дома заявила, что Соединенные Штаты видели предложения России, но подчеркнула, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.

Темы: СШАБайденРосcияПутин
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