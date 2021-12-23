Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США готовы к переговорам с Россией уже в январе – СМИ

Четверг, 23 декабря 2021, 18:19
США готовы к переговорам с Россией уже в январе – СМИ
ДЖО БАЙДЕН И ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Соединенные Штаты готовы провести переговоры с Россией уже в январе.

Об этом заявил журналистам в четверг высокопоставленный чиновник администрации Байдена, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Конкретная дата или место переговоров пока не определены.

Вашингтон полностью ответит на предложения Москвы по так называемым "гарантиям безопасности" на переговорах следующего месяца, добавил чиновник.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан ранее общался со своим коллегой Юрием Ушаковым, советником президента России по внешней политике, при этом Белый дом заявил, что США готовы разговаривать непосредственно с Кремлем, а также через Совет НАТО-Россия и Организацию по безопасности и сотрудничества в Европе.

В Белом доме сообщили, что Салливан сказал Ушакову, что "любой диалог должен основываться на взаимности и решать беспокойства США по поводу действий России".

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

В НАТО заявили, что диалог с РФ должен учитывать беспокойство НАТО относительно действий России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Представительница Белого дома заявила, что Соединенные Штаты видели предложения России, но подчеркнула, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАБайденРосcияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
США
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Пентагон раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине на $800 млн
Последние новости
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
Все новости...
Реклама: