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Повний дітей мікроавтобус перекинувся на Запоріжжі

Четвер, 23 грудня 2021, 20:43
Повний дітей мікроавтобус перекинувся на Запоріжжі
фото: поліція

В Запорізькій області у Василівському районі поблизу села Скельки перекинувся мікроавтобус, в якому перебувало 20 дітей та декілька дорослих. У лікарню звернувся лише тренер з травмою голови.

Джерело: Нацполіція Запорізької області

Деталі: Зазначається, що на момент аварії в мікроавтобусі знаходилось 20 дітей 2011-2012 років народження, троє батьків та тренер. Під час ДТП ніхто з підлітків-спортсменів не постраждав. Пізніше до лікарні з травмою голови звернувся тільки тренер.

З місця події пасажири поїхали самостійно на попутному транспорті.

Наразі причини ДТП встановлюють.

Слідчі відкрили справу за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху", а також на власника фірми-перевізника склали адмінпротокол.

Українська правда

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Теми: ЗапоріжжядітиДТПспорт
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