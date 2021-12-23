Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Повний дітей мікроавтобус перекинувся на Запоріжжі

Четвер, 23 грудня 2021, 21:43
фото: поліція

В Запорізькій області у Василівському районі поблизу села Скельки перекинувся мікроавтобус, в якому перебувало 20 дітей та декілька дорослих. У лікарню звернувся лише тренер з травмою голови.

Джерело: Нацполіція Запорізької області

Деталі: Зазначається, що на момент аварії в мікроавтобусі знаходилось 20 дітей 2011-2012 років народження, троє батьків та тренер. Під час ДТП ніхто з підлітків-спортсменів не постраждав. Пізніше до лікарні з травмою голови звернувся тільки тренер.

З місця події пасажири поїхали самостійно на попутному транспорті.

Наразі причини ДТП встановлюють.

Слідчі відкрили справу за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху", а також на власника фірми-перевізника склали адмінпротокол.

Українська правда
Теми: ЗапоріжжядітиДТПспорт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Атака РФ на Україну може початися з Азовського моря – The Washington Post

Головні новини суботи і ночі: російські вантажівки на Донбасі, пропозиція сенаторів

Всі звинувачення на адресу Росії "безпідставні" – "Газпром" про дефіцит газу в Західній Європі

У США сенатори запропонували Байдену дієві способи стримування Путіна

Загроза війни: у Путіна кажуть, що РФ "першою не нападає"

Путін хоче знищити Україну – Данілов

Усі новини...
Запоріжжя
Одеса і Запоріжжя витратили на святкування Нового року більше, ніж Київ
20-річна кібершахрайка ошукала українців на 2 мільйони
Ляшко незадоволений темпами вакцинації в Запоріжжі, звільняє керівництво
Останні новини
09:35
Атака РФ на Україну може початися з Азовського моря – The Washington Post
08:49
мапа"Будемо мерзнути" – синоптикиня попередила про похолодання
08:20
Ковід: в Україні 2,8 тисячі нових заражень, 138 людей померли
08:00
Головні новини суботи і ночі: російські вантажівки на Донбасі, пропозиція сенаторів
07:38
Таліби розпустили Незалежну виборчу комісію Афганістану
07:12
Окупанти відкрили вогонь з ПТРК у напрямку Травневого
06:32
Україна повернулася на 3-тю позицію у світі за добовою смертністю від Covid
05:45
Бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ з "міркувань безпеки"
04:48
Австрія обмежила кількість щеплених осіб на святкуваннях до 25
03:50
Через сильні зливи у Бразилії евакуювали понад 11 тисяч осіб
Усі новини...