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Полный детей микроавтобус перевернулся в Запорожье

Четверг, 23 декабря 2021, 21:43

В Запорожской области в Васильевском районе вблизи села Скельки перевернулся микроавтобус, в котором находились 20 детей и несколько взрослых. В больницу обратился только тренер с травмой головы.

Источник: Нацполиция Запорожской области

Детали: Отмечается, что на момент аварии в микроавтобусе находилось 20 детей 2011-2012 годов рождения, трое родителей и тренер. В ДТП никто из подростков-спортсменов не пострадал. Позже в больницу с травмой головы обратился только тренер.

С места происшествия пассажиры уехали самостоятельно на попутном транспорте.

Пока причины ДТП устанавливают.

Следователи открыли дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения", а также на владельца фирмы-перевозчика составили админпротокол.

Украинская правда
Темы: ЗапорожьедетиДТПспорт
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