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Держсекретар США і генсек НАТО обговорили підхід до РФ і ситуацію довкола України

Четвер, 23 грудня 2021, 22:14

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, під час обговорювалися питання спільного занепокоєння щодо нарощування сил РФ біля України.

Про це пише "Європейська правда", посилаючись на повідомлення Держдепу.

"Держсекретар Блінкен розмовляв сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити спільну стурбованість Росією нарощуванням військових сил на кордонах України" - повідомили у Держдепі.

"Вони обговорили подвійний підхід НАТО до Росії, зазначивши, що Альянс залишається готовим до змістовного діалогу з Росією і водночас єдиним для оборони та захисту союзників" - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати готові провести переговори з Росією вже в січні.

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. 

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 

У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

Речниця Білого дому заявила, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії, але наголосила, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

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Теми: НАТОСШАУкраїнавійнаРосія
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