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Італія зареєструвала рекордну кількість COVID-хворих

П'ятниця, 24 грудня 2021, 00:55
Італія зареєструвала рекордну кількість COVID-хворих
ФОТО: GETTY IMAGES

В Італії зареєстрували 44 595 нових випадків COVID-19 за останню добу – це  найвищий щоденний показник  від початку пандемії.

Джерело: ANSA з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни

Деталі: Як зазначається, попереднім рекордом було 40902 зараження, що зареєстрували 13 листопада 2020 року.

За останню добу 168 людей в Італії померли від коронавірусу. ANSA пише, що хоча ця цифра є надзвичайно високою, це менше 550 смертей від коронавірусу 13 листопада 2020 року.

Крім того, у четвер 1023 пацієнти з COVID-19 перебували у відділеннях інтенсивної терапії  та 8722 пацієнти - у звичайних лікарняних палатах - порівняно з 3230 та 30914 пацієнтами відповідно станом на 13 листопада 2020 року.

Нагадаємо:

  • 6 грудня в Італії набули чинності жорсткі коронавірусні обмеження, які передбачають заборону на відвідування багатьох громадських заходів для невакцинованих. Лише тим, хто пройшов вакцинацію або одужав від COVID-19, дозволено їсти в закритих приміщеннях в ресторанах, ходити в кіно, гуляти в клубах і відвідувати футбольні матчі на стадіоні.
  • Ці правила діятимуть до 15 січня.

"Українська правда" в Threads

Теми: Італіякоронавірус
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