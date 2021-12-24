Італія зареєструвала рекордну кількість COVID-хворих

В Італії зареєстрували 44 595 нових випадків COVID-19 за останню добу – це найвищий щоденний показник від початку пандемії.

Джерело: ANSA з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни

Деталі: Як зазначається, попереднім рекордом було 40902 зараження, що зареєстрували 13 листопада 2020 року.

За останню добу 168 людей в Італії померли від коронавірусу. ANSA пише, що хоча ця цифра є надзвичайно високою, це менше 550 смертей від коронавірусу 13 листопада 2020 року.

Крім того, у четвер 1023 пацієнти з COVID-19 перебували у відділеннях інтенсивної терапії та 8722 пацієнти - у звичайних лікарняних палатах - порівняно з 3230 та 30914 пацієнтами відповідно станом на 13 листопада 2020 року.

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