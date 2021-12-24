Італія зареєструвала рекордну кількість COVID-хворих
П'ятниця, 24 грудня 2021, 00:55
В Італії зареєстрували 44 595 нових випадків COVID-19 за останню добу – це найвищий щоденний показник від початку пандемії.
Джерело: ANSA з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни
Деталі: Як зазначається, попереднім рекордом було 40902 зараження, що зареєстрували 13 листопада 2020 року.
За останню добу 168 людей в Італії померли від коронавірусу. ANSA пише, що хоча ця цифра є надзвичайно високою, це менше 550 смертей від коронавірусу 13 листопада 2020 року.
Крім того, у четвер 1023 пацієнти з COVID-19 перебували у відділеннях інтенсивної терапії та 8722 пацієнти - у звичайних лікарняних палатах - порівняно з 3230 та 30914 пацієнтами відповідно станом на 13 листопада 2020 року.
Нагадаємо:
- 6 грудня в Італії набули чинності жорсткі коронавірусні обмеження, які передбачають заборону на відвідування багатьох громадських заходів для невакцинованих. Лише тим, хто пройшов вакцинацію або одужав від COVID-19, дозволено їсти в закритих приміщеннях в ресторанах, ходити в кіно, гуляти в клубах і відвідувати футбольні матчі на стадіоні.
- Ці правила діятимуть до 15 січня.