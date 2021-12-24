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Италия зарегистрировала рекордное количество COVID-больных

Пятница, 24 декабря 2021, 00:55
Италия зарегистрировала рекордное количество COVID-больных
ФОТО: GETTY IMAGES

В Италии зарегистрировали 44 595 новых случаев COVID-19 за последние сутки – это самый высокий ежедневный показатель с начала пандемии.

Источник: ANSA со ссылкой на Министерство здравоохранения страны

Детали: Как отмечается, предыдущим рекордом было 40 902 заражения, которые зарегистрировали 13 ноября 2020 года.

За последние сутки 168 человек в Италии скончались от коронавируса. ANSA пишет, что хотя эта цифра чрезвычайно высока, это меньше 550 смертей от коронавируса 13 ноября 2020 года.

Кроме того, в четверг 1023 пациента с COVID-19 находились в отделениях интенсивной терапии и 8722 пациента – в обычных больничных палатах – по сравнению с 3230 и 30914 пациентами соответственно по состоянию на 13 ноября 2020 года.

Напомним:

  • 6 декабря в Италии вступили в силу жесткие коронавирусные ограничения, предполагающие запрет на посещение многих общественных мероприятий для невакцинированных. Только тем, кто прошел вакцинацию или поправился от COVID-19, разрешено есть в закрытых помещениях в ресторанах, ходить в кино, гулять в клубах и посещать футбольные матчи на стадионе.
  • Эти правила будут действовать до 15 января.

Темы: Италиякоронавирус
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