Италия зарегистрировала рекордное количество COVID-больных
Пятница, 24 декабря 2021, 01:55
В Италии зарегистрировали 44 595 новых случаев COVID-19 за последние сутки – это самый высокий ежедневный показатель с начала пандемии.
Источник: ANSA со ссылкой на Министерство здравоохранения страны
Детали: Как отмечается, предыдущим рекордом было 40 902 заражения, которые зарегистрировали 13 ноября 2020 года.
За последние сутки 168 человек в Италии скончались от коронавируса. ANSA пишет, что хотя эта цифра чрезвычайно высока, это меньше 550 смертей от коронавируса 13 ноября 2020 года.
Кроме того, в четверг 1023 пациента с COVID-19 находились в отделениях интенсивной терапии и 8722 пациента – в обычных больничных палатах – по сравнению с 3230 и 30914 пациентами соответственно по состоянию на 13 ноября 2020 года.
Напомним:
- 6 декабря в Италии вступили в силу жесткие коронавирусные ограничения, предполагающие запрет на посещение многих общественных мероприятий для невакцинированных. Только тем, кто прошел вакцинацию или поправился от COVID-19, разрешено есть в закрытых помещениях в ресторанах, ходить в кино, гулять в клубах и посещать футбольные матчи на стадионе.
- Эти правила будут действовать до 15 января.