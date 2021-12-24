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Білий дім: Байден ще не домовився про час і місце перемовин з Путіним

П'ятниця, 24 грудня 2021, 05:50
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден ще не домовився про час і місце нових переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі, яку цитує Reuters, Білий дім

Деталі: Псакі також сказала, що США "очікують переговори на початку січня", але вона не може це підтвердити, оскільки деталі зустрічі ще не доопрацьовані.

Псакі заперечила заяву Путіна про те, що США та їхні союзники були агресором в ескалації біля українського кордону.

Пряма мова: "Факти – це смішна річ, і факти ясно показують, що єдина агресія, яку ми бачимо на кордоні Росії та України – це російське військове нарощування і войовнича риторика лідера Росії".

Нагадаємо:

  • 23 грудня Путін анонсував "переговори (зі США) на самому початку року в Женеві".
  • Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена повідомив, що Штати готові провести переговори з Росією вже в січні.

Теми: ПутінБайден


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