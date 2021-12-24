Білий дім: Байден ще не домовився про час і місце перемовин з Путіним

Президент США Джо Байден ще не домовився про час і місце нових переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі, яку цитує Reuters, Білий дім

Деталі: Псакі також сказала, що США "очікують переговори на початку січня", але вона не може це підтвердити, оскільки деталі зустрічі ще не доопрацьовані.

Псакі заперечила заяву Путіна про те, що США та їхні союзники були агресором в ескалації біля українського кордону.

Пряма мова: "Факти – це смішна річ, і факти ясно показують, що єдина агресія, яку ми бачимо на кордоні Росії та України – це російське військове нарощування і войовнича риторика лідера Росії".

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