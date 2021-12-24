Белый дом: Байден еще не договорился о времени и месте переговоров с Путиным

Президент США Джо Байден еще не договорился о времени и месте новых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которую цитирует Reuters, Белый дом

Детали: Псаки также сказала, что США "ожидают переговоры в начале января", но она не может это подвердить, поскольку детали встречи еще не доработаны.

Псаки опровергла заявление Путина о том, что США и их союзники были агрессором в эскалации возле украинской границы.

Прямая речь: "Факты – это смешная вещь, и факты ясно показывают, что единственная агрессия, которую мы видим на границе России и Украины – это российское военное наращивание и воинственная риторика лидера России".

Напомним: