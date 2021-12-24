Університети Гонконгу прибрали пам'ятники протестам на Тяньаньмень

Два університети Гонконгу демонтували пам'ятники протестам Тяньаньмень 1989 року.

Джерело: Reuters, BBC

Деталі: Зокрема незадовго до світанку у Китайському університеті Гонконгу була знята з громадської площі бронзова статуя "Богині демократії" заввишки 6,4 м. Скульптура була створена за зразком гіпсової і пінопластової 10-метрової статуї, встановленої на площі Тяньаньмень в 1989 році як символ рішучості в дотриманні свободи і демократії в Китаї під владою комуністичної партії.

Університет заявив, що "несанкціоновану статую" забрали "після внутрішньої оцінки".

Гонконгський університет Ліннань також зняв барельєф про різанину на Тяньаньмень, який включав зображення "Богині демократії". Малюнок "Богині демократії" в головному залі студентської профспілки університету Ліннань також був зафарбований сірою фарбою.

Університет Ліннань повідомив Reuters, що предмети, які можуть становити "юридичні ризики та ризики для безпеки", були "прибрані або вилучені та збережені належним чином".

Художник Чен Веймін, який створив і статую, і барельєф, сказав Reuters, що подасть до суду на університети, якщо його роботи будуть пошкоджені.

Раніше цього тижня Університет Гонконгу демонтував восьмиметрову статую "ганебного стовпа", яка вже більше двох десятиліть вшановує пам’ять про протестувальників, убитих під час розгону Тяньаньмень у 1989 році.

На відміну від материкового Китаю, де китайська влада забороняє будь-які меморіали або громадські вшанування 4 червня, Гонконг раніше залишався єдиним місцем на китайській землі, де таке вшанування було дозволено.

Довідка. У 1989 році площа Тяньаньмень в Пекіні стала центром демонстрацій із закликом до більших політичних свобод. Тисячі людей тижнями таборували на площі, але в червні військові ввійшли і війська відкрили вогонь. За даними китайського уряду, загинули 200 мирних жителів і кілька десятків співробітників служби безпеки. Інші оцінки коливаються від сотень до 10 000 загиблих.