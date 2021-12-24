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Университеты Гонконга убрали памятники протестам на Тяньаньмэнь

Пятница, 24 декабря 2021, 05:33
Университеты Гонконга убрали памятники протестам на Тяньаньмэнь
ФОТО: GETTY IMAGES

Два университета Гонконга демонтировали памятники протестам Тяньаньмэнь в 1989 году.

Источник: Reuters, BBC

Детали: В частности, незадолго до рассвета в Китайском университете Гонконга была снята с общественной площади бронзовая статуя "Богини демократии" высотой 6,4 м. Скульптура была создана по образцу гипсовой и пенопластовой 10-метровой статуи, установленной на площади Тяньаньмэнь в 1989 году как символ решительности в соблюдении свободы и демократии в Китае под властью коммунистической партии.

Университет заявил, что "несанкционированное изваяние" забрали "после внутренней оценки".

Гонконгский университет Линнань также снял барельеф о резне на Тяньаньмэнь, включавший изображение "Богини демократии". Рисунок "Богини демократии" в главном зале студенческого профсоюза университета Линнань также был закрашен серой краской.

Университет Линнань сообщил Reuters, что предметы, которые могут представлять "юридические риски и риски для безопасности", были "убраны или изъяты и сохранены должным образом".

Художник Чен Вэймин, создавший и статую, и барельеф, сказал Reuters, что подаст в суд на университеты, если его работы будут повреждены.

Ранее на этой неделе Университет Гонконга демонтировал восьмиметровую статую "позорного столба", которая уже более двух десятилетий чтит память о протестующих, убитых во время разгона Тяньаньмэнь в 1989 году.

В отличие от материкового Китая, где китайские власти запрещают какие-либо мемориалы или общественные чествования 4 июня, Гонконг раньше оставался единственным местом на китайской земле, где такое чествование было разрешено.

Справка. В 1989 году площадь Тяньаньмэнь в Пекине стала центром демонстраций с призывом к большим политическим свободам. Тысячи людей неделями лагерили на площади, но в июне военные вошли и войска открыли огонь. По данным китайского правительства, погибло 200 мирных жителей и несколько десятков сотрудников службы безопасности. Остальные оценки колеблются от сотен до 10 000 погибших.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Китай
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