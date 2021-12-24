За добу в Україні виявили 6 647 нових хворих на коронавірус
П'ятниця, 24 грудня 2021, 07:18
За добу 23 грудня в Україні зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 248 людини померло.
Джерело: Міністерство охорони здоров’я
Деталі: Серед нових хворих 519 дітей та 107 медпрацівників.
Тож за минулу добу: госпіталізовано – 1 646 осіб, летальних випадків – 248; одужало – 14 874 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 637 038 осіб;
одужало – 3 408 294 особи;
летальних випадків – 94 432;
проведено ПЛР-тестувань – 16 626 864.
Українська правда