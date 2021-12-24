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За добу в Україні виявили 6 647 нових хворих на коронавірус

П'ятниця, 24 грудня 2021, 08:18
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 23 грудня в Україні зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 248 людини померло.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: Серед нових хворих 519 дітей  та 107 медпрацівників.

Тож за минулу добу: госпіталізовано – 1 646 осіб, летальних випадків – 248; одужало – 14 874 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 637 038 осіб;

одужало – 3 408 294 особи;

летальних випадків – 94 432;

проведено ПЛР-тестувань – 16 626 864.

Українська правда
Теми: Covid-2019


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