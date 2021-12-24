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За сутки в Украине обнаружили 6 647 новых больных коронавирусом

Пятница, 24 декабря 2021, 07:18
За сутки в Украине обнаружили 6 647 новых больных коронавирусом
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 23 декабря в Украине зафиксировано 6647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 248 человек умерло.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных - 519 детей и 107 медработников.

За прошедшие сутки: госпитализировано – 1 646 человек, летальных исходов – 248; поправилось – 14 874 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 637 038 человек;

поправилось – 3 408 294 человека;

летальных исходов – 94 432;

проведено ПЦР-тестирований – 16 626 864.

Украинская правда
Темы: Covid-2019
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