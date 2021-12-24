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Глава дипломатії ЄС та Кулеба обговорили загрозу вторгнення Росії

П'ятниця, 24 грудня 2021, 07:31

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із головою дипломатії Європейського Союзу Жозепом Боррелем у четвер, у якій дипломати обговорили безпекову ситуацію довкола України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Головна тема — безпекова ситуація. Ми обоє погодилися з ключовим принципом: рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участі України, а рішення щодо безпеки Європи загалом — за участі ЄС", -  повідомив Кулеба у своєму Twitter.

Збройне нарощування Росії створило нові загрози та побоювання вторгнення, заявив Жозеп Боррель, розповіла  у своєму повідомленні зовнішньополітична служба ЄС.

"Високий представник підтвердив тверду та постійну підтримку Європейського Союзу суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Він підкреслив, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме масштабні наслідки та складе серйозну ціну. Він наголосив на необхідності деескалації з боку Росії та повного виконання Мінських домовленостей", - заявили у службі.

ЄС тісно співпрацює з трансатлантичними та іншими партнерами-однодумцями, у тому числі щодо двох проєктів договорів, які представила Росія.

"Будь-яка справжня дискусія про безпеку в Європі має спиратися та посилювати зобов’язання в рамках ОБСЄ та ООН – справжніх опор архітектури європейської безпеки – і не призводити до їх розмивання. ЄС залишається відданим праву кожної країни робити свій суверенний вибір у зовнішній політиці та політиці безпеки", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. 

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 

Дата та час переговорів з РФ і США щодо цих документів поки не визначені, однак очікується, що вони можуть відбутись на початку наступного року.

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Теми: ЄСвійнаМЗС
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